Microsoft выпустит онлайн-видеоредактор, превосходящий YouTube и Twitch

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Программисты остаются в ожидании официального анонса редактора видео для геймеров от Microsoft. Упоминания о нём нашли в исходном коде нового патча. Известно, что Mixplay позволит проводить стримы даже из самой требовательной игры.

По данным VistaNews, программное обеспечение уже практически готово. С помощью Microsoft Mixplay можно будет не только осуществлять захват видеоряда с экрана, но и мгновенно обрабатывать его, а также делиться впечатлениями от игры в режиме «онлайн». Это позволит персонализировать контент, чего не делает YouTube.

Аналитики уже посчитали, что новинка от Microsoft может составить серьёзную конкуренцию для видеохостинга. В Google на данный момент никак не прокомментировали утечку информации. Геймеры, которым удалось протестировать видеоредактор, назвали его лучше, чем Twitch и YouTube. Релиз Mixplay состоится уже в середине апреля с выходом масштабного обновления для Windows 10.