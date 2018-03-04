Честь смарт-часов Apple Watch унижена жалобами пользователей

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Новинкой 2015 года стали смарт-часы Apple Watch. Спустя 3 года честь гаджета унижена жалобами пользователей. Люди не довольны опциями Apple Watch, что провоцирует их прибегнуть к новинкам конкурентов Apple.

Яблочная корпорация теряет своих поклонников. Об этом стало известно накануне после массовых обращений активных пользователей Apple Watch. Люди уверенно заявляют в необходимости принятия мер по обновлению гаджета. Настройки и функционал модели, разработанной 3 года назад, заставляют поклонников компании искать альтернативы у конкурентов.

Ситуация обострена обзорами в Сети, где пользователи критикуют Apple Watch и не рекомендуют их приобретать. Среди популярных жалоб - низкая производительность аккумулятора.