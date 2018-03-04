Феликс Краузе рассказал, как Apple следит за пользователями через приложения

Сегодня, 12:01

Инженер Google поведал своим подписчикам о том, какие приёмы используют разработчики приложений для iOS, чтобы следить за пользователями. И рассказал, как от этого защититься.





Феликс Краузе составил полный список уловок разработчиков, который опубликовал в своём блоге. Стоит отметить, что речь идёт не о прямой слежке за каждым движением, а в момент взаимодействия пользователя с приложением. Дело в том, что никакой разработчик не захочет, чтобы юзер отвлёкся и забыл о его программе, перейдя из неё по ссылке в браузер. Поэтому они прибегают к таким уловкам: устанавливают свой in-app браузер, интегрируют в приложение Safari или создают код для ссылки, который собирает данные пользователя и сколько и как он проводит время в обычном браузере.



Однажды пользователю придётся ввести логин и пароль для аутоинтефикации, возможно, данные карт. Коды следят за тем, что просматривает пользователь, предлагая ему свою похожую рекламу на своих ресурсах. Ссылки из приложений невозможно сохранить, так что придётся вновь заходить в него. Собрав о человеке все данные, приложения обновляются и получают такие функции, чтобы юзеру не нужно было больше выходить из него.



Обезопасить себя можно только использованием обычного Safari, что занимает время, либо не устанавливать программы, не использующие SFSafariViewController.