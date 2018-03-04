Huawei и Telefónica показали на MWC 2018 VR-сервис на базе 5G-технологий

Сегодня, 12:36

Новый VR-сервис, основанный на 5G-технологии, презентовали на выставке MWC 2018 в Барселоне сотрудники компаний Huawei и Telefónica. Аппаратура использовала соединение со скоростью передачи данных 1,5 Гбит/с.

Презентация продемонстрировала возможности 5G-слайсинга на примере VR-сервисов. Устройства получили высокую пропускную способность и незначительную задержку, что в общей совокупности создаёт широкие перспективы для внедрения технологий виртуальной реальности. Основной упор в этой сфере будет сделан на развитие видеоигр, медицины, образования, и промышленности.

Ранее мы писали, что на MWC 2018 Cisco представила 5G Now для сервис-провайдеров. Он позволяет моментально интегрировать сети пятого поколения в повседневную жизнь пользователя.