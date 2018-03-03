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Samsung обещает избавить мир от смартфонов

Вчера, 23:25

Представители компании Samsung обещают избавить людей от смартфонов. По их мнению, люди сильно зависят от этих гаджетов.

 Ежегодно все больше людей покупает смартфоны. В Samsung обеспокоены таким положением дел, поэтому компания желает избавить мир от засилья мобильных устройств. Корпорация призвала потребителей перестать ограничивать собственные жизни одним смартфоном, что ныне делают очень многие. По словам представителей производителя, современники сделали своеобразный культ смартфону, применяя его везде, где можно.

Также известно, что Samsung работает над новыми гаджетами, которые заставят людей избавиться от смартфонов. Пока новинки держатся в секрете. До этого критики обвинили Samsung в плагиате и отсутствии идей. По их мнению, фирма ворует проекты у Apple.


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