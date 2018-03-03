«Примазался к чужому труду»: Марк Цукерберг показал, как готовится с женой к еврейскому празднику

Вчера, 20:22

Миллиардер Марк Цукерберг порадовал фанатов милым семейным фото. На нём он и его супруга готовятся праздновать Пурим.





Пурим – это еврейский праздник, приуроченный памяти спасения евреев от истребления, когда те проживали на территории Персидской империи. Являясь выходцем из еврейской семьи, Марк Цукерберг чтит традиции. Верной опорой ему стала его супруга Присцилла.



Основатель Facebook со второй половиной вместе готовили традиционную сладость гоменташ. Это треугольное печение со сладкой начинкой. Наблюдательные пользователи из постсоветских стран заметили, что сам Цукерберг вряд ли слепил хоть одно печенье, но присоединились к другим комментаторами, оставляя слова восхищения. Многим до сих пор необычно видеть настолько «приземлённого парня с 70 миллиардами долларов в кошельке».