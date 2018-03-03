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Представлен первый детский смартфон PhoneKid

Вчера, 18:45

Испанская компания Escudo Web разработала смартфон для детей PhoneKid. Его сделали исключительно для пользования детьми, поэтому такой телефон будет куда полезнее ребенку, чем обычный смартфон.

В нем также есть специальные возможности для родителей, которые могут контролировать гаджеты и приложения на смартфоне. Например, родители могут заблокировать приложение, если ребенок провинился или если родители не считают приложение полезным для своего ребенка. Интересной особенностью является то, что данный телефон не выключается. Это просто невозможно.

Также устройство оснащено специальной клавишей, которая может экстренно вызвать номер родителей и службу спасения, в случае необходимости. Аппарат работает на особенной версии Android.

Такую новинку испанцы представили в этом году на выставке Mobile World Congress 2018, чем очень привлекли к себе внимание родителей, которые заинтересованы в контроле своих детей от пагубных игр и дурного влияния в интернете. На данный момент разработчики находятся в поисках партнера, который занялся бы производством новинки.


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