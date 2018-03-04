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Взрывчатку в Австралии начнут печатать на 3D-принтере

Сегодня, 02:30

Новая технология 3D-печати, целью которой является производство взрывчатки, будет опробована уже в скором времени в Австралии. Местный производитель оружия, компания DefendTex в кооперации с корпорацией DST уже приступила к реализации перспективного проекта.

Представители совместного предприятия поясняют, что в качестве базовой технологии для данной операции будет использоваться лазерное спекание. Взрывчатое вещество будут отливать в восковых формах. Ожидается, что первыми на поток поставят 40-миллиметровые гранаты для подствольного гранотомета M203A1 для штурмовой винтовки. В правительстве Австралии одобрительно высказались относительно инициативы и выразили готовность поддержать начинания производителей.

Ранее мы писали, что ученые повысили разрешение при 3D-печати металлов. Исследователям удалось улучшить характеристики воспроизведения конечного предмета.


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