Эксперты назвали реальный срок «жизни» iPhone

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Среди пользователей смартфонов распространено мнение, что каждая модель iPhone «живёт» не больше двух сезонов. Поклонники этой фирмы почти всегда стремятся иметь последнюю или хотя бы предыдущую модель. Эксперты рассказали, оправдана ли такая частая смена телефонов.

Согласно исследованию американской компании Asymco, в среднем каждый пользователь меняет iPhone примерно раз в 4 с небольшим года. Специалисты компании провели серьёзный анализ и выявили, что начало 2016 года в мире насчитывался 1 миллиард активных смартфонов, в начале 2018 это число выросло до 1,3 миллиарда. За всё время существования Apple продали 2,05 миллиарда iPhone. Это значит, что уже сломались или прекратили эксплуатацию 750 миллионов смартфонов. Узнав эти суммы, а также то, какие модели до сих пор в эксплуатации, эксперты вычислили, что срок «жизни» одного устройства составляет как раз 4 года.

Российские исследователи тоже присоединились к анализу и опросили владельцев iPhone. Они узнали, что большинство людей используют свой девайс больше 1 года, а примерно половина людей продавала или покупала подержанный смартфон. Исследователи в нескольких странах пришли к одному и тому же выводу — срок жизни одного iPhone составляет приблизительно 4 года.