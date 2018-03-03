Huawei к 8 марта продаёт смартфоны по особо низкой цене

Сегодня, 11:01

Международный женский день уже на носу. В честь 8 марта компания Huawei решила провести распродажу смартфонов. В акции участвуют Honor 9 Lite и Honor View 10.

Скидка на каждый из смартфонов достигает 3000 рублей. При этом получить её очень просто. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте компании и в дальнейшем получить купон на скидку. Распродажа проходит в два этапа. В первом покупателю достаточно просто зарегистрироваться в интернет-магазине и перейти на специальную страницу до 4 марта включительно.

Там появится купон с кодом на скидку. После этого участнику акции достаточно просто выбрать девайс и воспользоваться бонусом. В акции принимают участие Honor 9 Lite и Honor View 10. Сумма скидки назначается сервером в зависимости от модификации и популярности смартфона.