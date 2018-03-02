YouTube и Google уличили в дискриминации белых мужчин

Вчера, 23:25

Бывший сотрудник Google Арне Вилберг подал в суд на компанию за дискриминацию белых мужчин. Он отработал в компании 9 лет, из которых 4 года провел на YouTube.

По словам мужчины, YouTube установила квоты для найма по расовому признаку и даже запретила проводить собеседование всем, кто не попадает под категорию: женщины, темнокожие или латиноамериканцы. Мужчина был возмущен подобным требованиям, из-за чего на работе возник конфликт с начальством. Руководство не смогло договориться с подчиненным, поэтому просто уволили его. Но Арне решил не оставлять все так, как есть, и отправился в суд, чтобы судиться с начальством за расизм с их стороны.

Это не первый случай. В первых числах января другие бывшие сотрудники Google обвиняли корпорацию в расизме. Они также утверждали про квоты и дискриминацию в Google.