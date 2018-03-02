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Сооснователь сервиса Uber создает собственную криптовалюту Eco

Вчера, 21:46

Криптовалюту, которая будет доступна абсолютно каждому, собирается сделать сооснователь сервиса Uber Гаррет Кэмп. Он создает собственную криптовалюту под названием Eco.

Самым главным преимуществом новой валюты среди конкурентов будет энергоемкость. Т.е. на то, чтобы добыть валюту, не придется тратить большой объем электроэнергии. А это означает, что валюта будет недорогой. Всего за несколько лет Гаррет планирует выпустить аж 1 трлн токенов.

По задумке основателя Uber, его криптовалюта обоснуется на открытом исходном коде, который не будет под контролем только одного человека, организации или страны. Также у Eco будут устранены все технические неприятности, которые обычно возникают у биткоина и эфира. На данный момент валюта Eco находится только на начальной стадии задумки.

Если все получится, то уже в 2018 году можно будет посмотреть на тестовую сеть, которую планируют запустить.


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