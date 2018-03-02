VistaNews.ru


В Москве «Яндекс» начнет доставлять еду на дом

Вчера, 20:22

В Москве сотрудники «Яндекс. Такси» представили сервис «Яндекс. Еда», который базируется на основе Foodfox. В скором времени к проекту намерены присоединиться Uber и Uber Eats.

Чтобы заказать еду посредством «Яндекс. Еда», московским пользователям необходимо зайти в мобильное приложение или на официальный сайт сервиса. Сделать заказ можно с восьми часов утра до 00:30 ночи с понедельника по четверг. Что касается пятницы и субботы, то заявки принимают до часу ночи.

Если пользователь сделал заказ на сумму, не превышающую пять тысяч рублей, оплату примет и курьер. В противном случае обязателен безналичный расчет. Если меню не перешагивает пятьсот рублей, то доставка будет платная, в 99 рублей. Предполагается, что «Яндекс. Еда» станет востребованной услугой среди россиян, в будущем к сервису намерены присоединиться Uber.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.