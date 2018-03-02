В Москве «Яндекс» начнет доставлять еду на дом

Вчера, 20:22

В Москве сотрудники «Яндекс. Такси» представили сервис «Яндекс. Еда», который базируется на основе Foodfox. В скором времени к проекту намерены присоединиться Uber и Uber Eats.

Чтобы заказать еду посредством «Яндекс. Еда», московским пользователям необходимо зайти в мобильное приложение или на официальный сайт сервиса. Сделать заказ можно с восьми часов утра до 00:30 ночи с понедельника по четверг. Что касается пятницы и субботы, то заявки принимают до часу ночи.

Если пользователь сделал заказ на сумму, не превышающую пять тысяч рублей, оплату примет и курьер. В противном случае обязателен безналичный расчет. Если меню не перешагивает пятьсот рублей, то доставка будет платная, в 99 рублей. Предполагается, что «Яндекс. Еда» станет востребованной услугой среди россиян, в будущем к сервису намерены присоединиться Uber.