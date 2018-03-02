Появились новые подробности выхода Moto G6 Play

Вчера, 20:19

Компания Moto так и не анонсировала новый смартфон на выставке MWC 2018. При этом, в Сеть утекли новые подробности о премьере.

Журналистам VistaNews стало известно, что Moto G6 Play будет анонсирован в первой половине марта. Разработчики исправляют сейчас ошибки, которые были недавно обнаружены. Кроме того, девайс пополнится приятными дополнениями. В их числе улучшенная детализация изображения, ведь плотность пикселей на дюйм превысит 500 ppi. Это очень хороший показатель для смартфона, который относится к классу бюджетных. Принадлежность к нему не позволила поставить мощный процесс Snapdragon 820 или хотя бы 810. У Moto G6 Play в спецификации числится Snapdragon 430.

Производительности данного процессора будет вполне достаточно, чтобы в сочетании с аккумулятором на 4000 мАч обеспечить хорошую автономность в играх и требовательных приложениях. Специалистам из TrendyTechz удалось выяснить, что по своей производительности девайс будет превосходить Moto X4 и незначительно уступать Moto Z Force. У него будет 5,7-дюймовый дисплей с разрешением экрана 1440х720. Модель оснащена солидной камерой на 16 МП, а также хорошим сочетанием оперативной памяти и накопителя – 3/32 и 4/64 ГБ. По оценкам инсайдеров, стоимость Moto G6 Play составит порядка 599 долларов, а Moto G6 Plus – 699 долларов.