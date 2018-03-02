Apple вновь стала лидером рынка носимой электроники

Вчера, 19:43

Аналитики IDC заявляют, что американская корпорация Apple снова стала лидером рынка носимой электроники. К такому выводу они пришли после своего недавнего исследования. Специалисты подсчитали, что за октябрь-декабрь 2017 года было выпущено около 37,9 млн гаджетов, таких как фитнес-трекеров и «умных» часов. 8 миллионов девайсов приходятся только на долю Apple, что является рекордом.

Apple Watch стали продаваться больше, чем в два раза. В указанный период выпущено и продано больше 8 миллиона единиц «умных» часов. Этот показатель на 2,6 миллиона больше, чем у ближайшего конкурента. Именно это и позволило компании снова занять первое место на рынке носимой электроники. Примечательно, что всего несколько кварталов назад Apple отставала в данном рейтинге от Fitbit и Xiaomi. Как считают аналитики, главной причиной возвращения купертиновцев на заслуженный трон стал выпуск Apple Watch с поддержкой сотовой связи.

По итогам последних трёх месяцев 2016 года лидером списка была компания Fitbit. Но в аналогичный период в 2017 году она продала только 5,4 миллиона девайсов. Снижение данного показателя остановилось на отметке в 17,3%.

Однако в Fitbit не унывают. Они продолжают продвигать свои «умные» часы Ionic, а также разрабатывать фирменную ОС Fitbit OS, привлекая к её созданию всё больше врачей и экспертов в медицине.

Также в пятёрку лучших вошли такие компании, как Xiaomi с 4,9 миллиона девайсов, Garmin с 2,5 миллиона и Huawei с 1,6 миллиона устройств.