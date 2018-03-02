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Эксперты: Камеры Google следят за владельцами

Вчера, 18:57

«Умные» камеры компании Google следят за своими владельцами и передают данные на сервер. Такое заявление сделал аналитик из Канады на основе своих исследований.

 Специалист, имея за плечами опыт в разработке программного обеспечения, решил проверить функциональные возможности приобретенной им камеры от Google. Анализ данных камер и «умных» часов привели эксперта к выводу, что девайсы передают информацию на сервер своих изготовителей. Оказалось, что камеры продолжают работать в оффлайн-режиме, анализируя происходящее.

После консультации со своими коллегами, мужчина выяснил, что в своих устройствах Google используют чип, проверяющий активность владельца даже находясь в спящем режиме. Ранее компанию уже подвергали схожей критике в отношении Smart Watch. Однако Google опровергли обвинения, а новые подозрения никак не комментировали. Если подозрения подтвердятся, компании придется заплатить большой штраф за нарушений частной жизни.


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