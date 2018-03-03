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MWC 2018 назвала лучшим смартфон, которого не было на выставке

Сегодня, 02:30

Жюри выставки ежегодной выставки Mobile World Congress назвала лучшим смартфоном года iPhone X, который на выставке не присутствовал.

"Ассоциация GSM", являющаяся организатором MWC, выбирала смартфоны последних моделей, которые вышли на рынок в 2017 году. Как известно, новые гаджеты, представленные на выставке, предназначены изначально лишь напоказ, но в продаже их еще нет. Поэтому члены жюри приняли решение дать звание лучшего смартфона iPhone X.
Любопытный факт, но компания Apple, которая является производителем данного смартфона, ни разу не участвовала в выставке. Ее руководитель, всемирно известный Стив Джобс, всячески игнорировал приглашения на мероприятие, выставляя для общественности устройства только на своих выставках.
Напомним, в прошлом году место лучшего смартфона занял Samsung Galaxy S7 Edge.


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