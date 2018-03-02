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Наушники AirPods 2-го поколения смогут следить за здоровье

Сегодня, 13:32

Американская корпорация Apple уделяет медицине и здоровью огромное внимание. Компания уже выпустила ряд приложений-медицинских справочников. Поэтому появление в AirPods 2-го поколения – это не случайность. Информация об этом стала известна из патента, который недавно зарегистрировала Apple.

Как сообщает UberGizmo, американская корпорация Apple зарегистрировала патент на создание наушников с одним или двумя датчиками. Эти сенсоры могут быть помещены в сами наушники AirPods. Считается, что второе поколение устройства с новым сенсором выйдет уже совсем скоро.

Эксперты в области технологий уже успели сделать выводы, что новинка будет следить за сердцебиением, насыщенностью кислородом крови хозяина и за его артериальным давлением. Также предполагается, что владельцы новых AirPods 2 с датчиками смогут разблокировать свой iPhone при помощи биометрических данных, которые собирают наушники.

Кроме этого, если верить слухам о будущем фирменных наушников от Apple, то в 2018 году будет представлено два продукта – это AirPods 2 поколения и премиальные полноразмерные Apple Beats Studio 3 для любителей отличного звука.


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