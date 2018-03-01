На MWC представлен китайский Doogee V, превзошедший iPhone X

Вчера, 23:40

Выставка MWC 2018 продемонстрировала новый китайский смартфон Doogee V, который по некоторым параметрам превзошел iPhone X.

В прошлом году компания Apple анонсировала iPhone X, который лишился функции сканера отпечатков пальцев из-за безрамочного экрана. Но, производитель выпустил замену под названием Face ID. Судя по отзывам пользователей, не всем по душе новый модуль, и они бы хотели вернуть обычный сканер отпечатков.

В представленном Doogee V имеется дактилоскопический модуль. Производители рассказали обо всех функциях и технических характеристиках смартфона, а также объявили дату начала продаж.

Смартфон практически безрамочный, со встроенным 6,21-дюймовым экраном с FHD+ разрешением. Сам дактилоскопический сканер снимает отпечаток всего за 0,5 секунды. Это и стало основной особенностью представленной модели.

Продажи планируют начать в марте-апреле этого года. По поводу стоимости производитель умалчивает, однако смартфон будет стоить гораздо дешевле iPhone X.