Роботы научились создавать самодельную мебель

Вчера, 22:23

Массачусетский технологический институт создал новую систему, которая использует роботов для распиливания материалов по готовому шаблону. Это сможет ускорить производство мебели и сделает его проще, а также безопасней.

Созданная система включает в себя две части: программное обеспечение для подготовки продукта и полуавтономных роботов. Пользователь может выбрать шаблон (стул, стол и т.д.), после чего настраивает нужные параметры, изменяя форму и размер. Получив готовый дизайн, программа создают список всех необходимых функций, и роботы принимаются за работу. Роботы выпиливают нужные части, которые заказчик впоследствии собирает сам.

На данный момент можно выбрать только четыре вида шаблона дизайна, которые можно изменить лишь слегка. То есть, поля для креатива пока не будет. Со временем такое неудобство устранят.