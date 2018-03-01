Xiaomi Mi Mix 2S имеет в экране сканер отпечатка пальцев

Вчера, 21:45

Стало известно, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащен многими инновационными функциями, одна из них – встроенный в экран сканер отпечатка пальцев.

На выставке MWC 2018, которая заканчивает свое яркое мероприятие сегодня, так и не показали Xiaomi Mi Mix 2S, несмотря на ожидания людей. При этом китайская компания предупредила об этом еще за неделю до выставки. Но в марте месяце будет отдельное мероприятие, посвященное новому флагману. Производители не раскрывают информации о техническом оснащении мобильного устройства, но об этом уже многое известно. Например, гаджет получил сканер отпечатков пальцев прямо в экране, который к тому же является безрамочным. Это означает, что экран телефона изготовлен из AMOLED-матрицы.

Кроме того, Xiaomi Mi MIX 2S в топовой модификации сможет похвастаться 256 ГБ постоянной флеш-памяти, прямо как у iPhone X. Уже в скором времени состоится презентация новинки.