В России Apple резко снизила цены на MacBook

Вчера, 19:50

В России американская корпорация Apple резко снизила цены на MacBook. С чем это точно связано, пока что не известно. Однако по слухам, падение цен вызвала грядущая мартовская презентация «яблочной» компании, на которой она может представить миру новый MacBook.

Теперь жители РФ могут купить ноутбуки от Apple по более низкой цене, чем была раньше. В частности, MacBook с 12-дюймовым экраном и с 512 гигабайтами SSD теперь стоит меньше 77 тысяч рублей. Также упали цены и на новый 15-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar. Модификация с 16 гигабайтами оперативной памяти и с SSD-накопителем на 256 гигабайт обойдётся покупателю в 118 тысяч рублей. Однако версия с 512-гигабайтами SSD стоит в районе 133 тысяч рублей. Специалисты посоветовали всем желающим приобрести данный компьютер покупать его вместе с аксессуарами, чтобы сэкономить.