Смартфоны на Android скоро подорожают

Вчера, 19:44

Экс-сотрудник Google объяснил, что в ближайшие несколько лет смартфоны на Android подорожают. Новые версии операционных систем будут иметь повышенные требования к техническим характеристикам.

Когда выходит новая версия операционной системы Android, владельцы бюджетных смартфонов всегда переживают, что их девайс «не потянет» новые требования. Экс-сотрудник корпорации Google подтвердил, что их опасения вполне реальны. Каждая новая операционная система предъявляет всё более высокие требования к техническим характеристикам телефона. Так, для корректной работы Android Oreo требуется не менее 3 ГБ оперативной памяти.

Последующие версии Anroid будут работать только на смартфонах с 6 ГБ «оперативки» или выше. Это означает, что для обеспечения работы операционной системы потребуется приобретать всё более дорогие смартфоны. Например, средняя цена девайса, поддерживающего Android Oreo составляет 280 долларов (около 16 тысяч рублей). По мнению экспертов в ближайшие несколько лет цена даже на «бюджетные» смартфоны вырастет до 700 долларов (39 тысяч рублей).