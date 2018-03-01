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Google добавила в ОС Android 9.0 P поддержку сканера глаз

Вчера, 22:15

Американская корпорация Google добавила в свою новую операционную систему Android 9.0 P поддержку сканера радужной оболочки глаза – Iris Scanner. Она будет работать только на программном уровне. Подобная функция была на смартфонах Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S8. Но тогда она работала очень плохо. Будет ли сканер глаза работать лучше, чем в «галактике», пользователи узнают на выставке Google I/O в начале мая.

Именно тогда и станут известны особенности новой ожидаемой операционной системы. Считается, что уже во время выставки разработчики смогут скачать и установить бета-версию Android 9.0 P. Это нужно, чтобы они разобрались с новой системой, её возможностями, а затем адаптировали своё ПО.

Именно смартфон Samsung Galaxy Note 7 стал первым телефоном на рынке, который при помощи прошивки сканировал радужную оболочку глаза и разблокировал телефон. Затем такая же функция появилась и в Samsung Galaxy S8. Однако, как отмечали пользователи, работала она очень плохо.

Сейчас же Google решила добавить эту возможность и в свою ОС. Работать сканер радужной оболочки глаза будет не при помощи датчиков, а при помощи установленного программного обеспечения. А это означает, что каждый телефон на Android 9.0 P обзаведётся новой функцией.

Но вопрос состоит в том, будет ли сканер глаза пользоваться популярностью и отличаться стабильностью. Ведь сейчас большинство производителей решили вслед за iPhone X начать добавлять в свои устройства функцию разблокировки при помощи лица.


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