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Умные часы Haier Asu могут передавать изображение на руку

Сегодня, 02:15

В Барселоне на выставке MWC 2018 производители гаджетов продолжают удивлять публику неожиданными решениями. Китайская компания Haier представила на суд экспертов и пользователей умные часы ASU Watch, которые могут передавать увеличенное изображение прямо на руку, при помощи встроенного проектора.

Как заявили китайские разработчики, их изделие призвано значительно облегчить жизнь вечно спешащим пользователям. Теперь обладателям ASU Watch не нужно останавливаться, чтобы рассмотреть информацию на экране. Достаточно нажать кнопку, и увеличенное изображение появится на запястье или кисти рядом с часами. Кроме того, проектор способен отображать информацию, нарисованную пользователем на дисплее часов.

                                                   

Однако эксперты заметили, что изображение на руке недостаточно сфокусировано из-за деформации кожи при движении руки или при малейшем изменении положения. Аналитики отнесли ASU Watch к разряду забавных изделий. Хотя девайс имеет и множество необходимых и полезных функций.


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