Nokia показала «умную» куртку

Вчера, 22:55

Финская компания HMD Global Oy, которая разрабатывает устройства под легендарным брендом Nokia, недавно показала «умную» куртку CHASE Lifetech FR. Новинка способна мониторить состояние здоровья своего владельца. Если же она находит какие-то отклонения, то сразу вызывает врачей.

Как уточняется, прототип «умной» куртки разрабатывали три компании – это сама Nokia, южнокорейский бренд Kolon и IT-компания из Чехии GINA. CHASE Lifetech FR является обычной курткой, которая дополнена различными датчиками. Последние мониторят пульс человека, его давление, насыщаемость кислородом крови, температуру хозяина устройства и температуру окружающей среды. И это далеко не все показатели.

CHASE Lifetech FR постоянно наблюдает за здоровьем своего владельца. Если же один из показателей станет критичным, то устройство отправит сигнал на пульт. Как отмечается, в первую очередь «умная» куртка пригодится людям, профессии которых связаны с риском – это спасатели, полицейские, пожарные и другие опасные работы.

Новинка выполнена в ярком салатовом цвете и оснащена светоотражателями. Заряжается CHASE Lifetech FR через обычный USB. По необходимости, или же по желанию, куртку можно настроить, добавив или убрав нужные датчики.

Пока ещё стоимость нового устройства неизвестна. Как отмечают в Nokia, CHASE Lifetech FR поступит на потребительский рынок уже через год-полтора.