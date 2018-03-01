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Голландский инженер создал систему распознавания морды кота

Сегодня, 11:57

В Голландии инженер и программист Аркайц Гарро создал специальное устройство для распознавания морды кота. Примечательно, что в некоторых случаях оно распознает и человеческое лицо, однако основная задача – это четвероногие. Девайс устанавливается на двери балкона с целью уведомить хозяина о животном, которое хочет войти в дом.

По словам разработчика, такое устройство он решил создать после истории, которая приключилась с ним и его семьёй. На протяжении нескольких лет к нему в дом приходил кот по кличке Бобис и стоял у ограды. Домочадцы сначала решили, что животное бездомно и стали его кормить. Однако позже оказалось, что кот принадлежит соседу. Поэтому все решили «разделить» его на два дома, если животное так решило.

В итоге к Бобиса появилось целое расписание, по которому он жил то у одних, то у других хозяев. Поэтому Гарро и создал устройство, чтобы знать, когда животное приходит к нему домой. При помощи нейросетей, на которых работает девайс, распознаётся морда кота и отправляется сообщение на смартфон, чтобы хозяин впустил Бобиса.


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