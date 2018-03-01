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Эксперты протестировали камеру смартфона Sony Xperia XZ2 в реальных условиях

Сегодня, 10:31

Американские эксперты, которым посчастливилось побывать на презентации нового смартфона от компании Sony Xperia XZ2, смогли протестировать нашумевшую камеру в реальных условиях. Снимки, сделанные на смартфон, уже появились в Интернете.

Японский производитель с гордостью сообщил, что новый мобильный телефон смартфона Sony Xperia XZ2 имеет основную камеру на 19 Мп, которая снимает в высоком качестве. Первый кадр, который был снят на Xperia XZ2, это профессиональный фотоаппарат. На снимке видно, что качество на высоком уровне, однако размыт дальний план, где не видно надписи на вывеске.

Протестировали также и переднюю камеру на 5 Мп, сделав селфи. Эксперты отметили, что изображение получилось настолько детализированным, будто селфи было сделано на камеру iPhone X.


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