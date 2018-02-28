На MWC 2018 чаще всего упоминают Nokia

Вчера, 22:20

Состоялась конференция Mobile World Congress, на которой руководители разных компаний рассказали о новинках и технологиях. По подсчетам упоминаний бренда в СМИ уверенно в лидерах находится Nokia.

В Барселоне на выставке MWC-2018 Nokia представила пять новых телефонов. Больше всего аудиторию заинтересовал флагман Nokia 8 Sirocco. Кроме различных наград на мероприятии велся подсчет того, как часто в СМИ упоминалось название того или иного бренда. Подсчет велся в Twitter, по результатам анализа самым упоминаемым стал бренд Nokia. Название легендарной компании упоминалось 10,3 тысячи раз, второе от первого места отделяет 3 тысячи твитов.

Самым забавным на MWC-2018, по мнению зрителей, стал момент, когда был представлен банана-фон Nokia 8110 из киноленты «Матрица».