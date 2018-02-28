Эксперты заявили, что владельцам iPhone X и Samsung Galaxy S8 пора лечиться

Вчера, 21:07

Эксперты рассказали, что владельцы очень дорогих телефонов, таких как iPhone X и Samsung Galaxy S8, склонны к зависимости от своих гаджетов. Им следует немедленно обратиться к психологу.

Исследователь из Массачусетского университета Джессика Морган заявила, что владельцы дорогих смартфонов испытывают зависимость от интернета и своих девайсов. Причём ежегодно число зависимых людей только увеличивается. Стоимость этих устройств высока, что заставляет людей относиться к ним внимательнее, не упускать их из внимания ни на минуту. Это приводит к тому, что человек не расстаётся со своим телефоном даже во время посещения уборной или во сне.

Другой вывод исследования гласит, что более 70% владельцев дорогих смартфонов приобрели их в кредит. Более того, они готовы купить и следующую модель в кредит, лишь бы поддерживать имидж успешного и технологически продвинутого человека. Эксперты выяснили, что зачастую ради дорогой покупки люди отказывают себе в улучшении жилищных условий или питания. По мнению Джессики Морган, людям, заметившим у себя тревожные симптомы болезненной привязанности к телефону стоит обратиться к психологу, ведь такая зависимость схожа с пристрастием к табаку, алкоголю и даже наркотическим веществам.