Apple отдаст Китаю ключи шифрования

Вчера, 19:00

Apple согласилась на требования китайского правительства после длительных переговоров. Компания подверглась критике из-за опасности конфиденциальности пользователей.

Длительные переговоры между Apple и китайскими властями закончились в пользу последних. Американская компания передаст ключи шифрования Китаю, для контроля над операциями китайских граждан в сервисе iCloud. Доступ к персональным данным получит китайская компания связанная с Китайской коммунистической партией.

Известно, что китайская полиция имеет право на доступ к любой информации граждан зарегистрированных в Китае. Право граждан на частную переписку полностью игнорируется правительством страны. Для тех, кто не согласен с данными изменениями в политике Apple остался вариант с удалением аккаунтов и их переносом в новый центр по обработке данных.

Американские эксперты отнеслись с критикой в адрес компании, посчитав это автоматическим нарушением политики конфиденциальности своих клиентов. Однако данные действия помогут сохранить Apple третий по размеру рынок сбыта.