VistaNews.ru


Apple отдаст Китаю ключи шифрования

Вчера, 19:00

Apple согласилась на требования китайского правительства после длительных переговоров. Компания подверглась критике из-за опасности конфиденциальности пользователей.

Длительные переговоры между Apple и китайскими властями закончились в пользу последних. Американская компания передаст ключи шифрования Китаю, для контроля над операциями китайских граждан в сервисе iCloud. Доступ к персональным данным получит китайская компания связанная с Китайской коммунистической партией.

Известно, что китайская полиция имеет право на доступ к любой информации граждан зарегистрированных в Китае. Право граждан на частную переписку полностью игнорируется правительством страны. Для тех, кто не согласен с данными изменениями в политике Apple остался вариант с удалением аккаунтов и их переносом в новый центр по обработке данных.

Американские эксперты отнеслись с критикой в адрес компании, посчитав это автоматическим нарушением политики конфиденциальности своих клиентов. Однако данные действия помогут сохранить Apple третий по размеру рынок сбыта.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.