Музыкальный смартфон Pixelphone S1 за 5 тыс рублей появился в продаже

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Представители российской Pixelphone фирмы, тесно сотрудничающей с китайской компанией Meizu, объявили о начале продаж музыкального смартфона, ставшим вторым в линейке отечественного производителя. Pixelphone S1 можно приобрести в брендовых магазинах за 4 тысячи 990 рублей.

Эксперты уже по достоинству оценили российскую новинку, хотя было сделано множество критических замечаний. Например, по дизайну и расположению функциональных кнопок. Сообщается, что устройство имеет пятидюймовый экран, две камеры, а главное, аудиопроцессор Awinic K7, с разрешением в 97 дБ. При этом чистота воспроизведения звука доведена до восьми тысячных процента.

Аналитики отмечают, что Pixelphone S1 соотношением цены и качества приятно удивил после выхода дебютной модели Pixelphone M1, в которой функциональные особенности не превалировали над ценой. Предполагается, что музыкальный отечественный смартфон получит широкую популярность среди юных пользователей.