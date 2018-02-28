Google сможет предсказать смерть человека

Сегодня, 11:36

Google научать предсказывать смерть человека. Компания хочет усовершенствовать своё подразделение, именуемое DeepMind. Оно получило права на разработку искусственного интеллекта.

Как сообщают источники, авторы идеи планируют обучить програмного робота предугадывать изменения в организме пациента, которые потенциально могут привести к летальному исходу. На данный момент стало известно, что осуществлять вышеупомянутый проект разработчики решили вместе с Министерством по делам американских ветеранов.

Уже в данный моментэкспертами собрана нейросеть истории заболеваний примерно 700 тысяч экс-военнослужащих. Главным в этом вопросе является острая почечная недостаточность и воспаление лёгких. Именно эти болезни появляются у людей наиболее часто или без симптомов.