Xiaomi Mi MIX стал экспонатом музея как произведение искусства

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Смартфон Xiaomi Mi Mix признан культурной ценностью. Теперь смартфон красуется в качестве экспоната в Мюнхенском Международном музее дизайна.

Стоит отметить, что ранее этот же смартфон китайской компании был удостоен включения в список произведений искусств в Музее дизайна Финляндии и Нацмузея КНР. Дизайн, который теперь по праву можно считать произведением искусства, разработал именитый дизайнер Филипп Старк.

Однако пользователи восприняли новость о включении смартфона в список «шедевров» не так, как предполагали в компании Xiaomi. Многие из них принялись высмеивать дизайн гаджета и подобное решение. Они заявляют, что смартфон удостоен звания «экспоната» не в силу своих дизайнерских качеств, а лишь потому, что корпорация Xiaomi принимает активное участие в спонсорском покровительстве подобных заведений, продвигающих в «современном мире современное искусство».

Однако искусство на то и искусство, чтобы производить на каждого зрителя свое впечатление. И считать ли произведением искусства смартфон Xiaomi Mi Mix, каждый в праве решать самостоятельно.