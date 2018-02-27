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Qualcomm представила серию мобильных платформ Snapdragon 700

Вчера, 19:31

В Барселоне, на выставке MWC 2018, компания Qualcomm представила серию новых мобильных платформ Snapdragon 700 для смартфонов верхнего сегмента.

 Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 700 включила в себя большое количество возможностей платформы Snapdragon 800, и дополнена рядом полезных свойств. Так, в состав чипов Snapdragon 700 войдёт ускоритель искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Engine, в нем улучшили функции и возможности для работы с камерой, разработчики повысили энергетическую эффективность и производительность устройства.

Энергетическая эффективность на 30% больше, чем у платформы Snapdragon 660, а задачи ИИ будут обрабатываться новым процессором вдвое быстрее. В систему встроена технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+, которая всего за 15 минут восполняет половину запаса энергии батареи, объем которой равен 2750 мАч, поддержки LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.

Первые коммерческие образцы появятся в доступе уже в первом полугодии текущего года.


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