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Sony создала камеру для смартфонов, которая снимает в темноте

Сегодня, 00:45

На выставке MWC-2018, которая проходит сейчас в Барселоне, компания Sony представила миру камеру для смартфонов, которая может делать снимки в полной темноте. По словам представителя компании, в новинке максимальное значение ISO составляет 51200.

 Отмечается, что новая камера сдвоенная. По словам Sony, они уже имеют пару контрактов, в рамках которых новое изобретение установят на ряд смартфонов и других портативных устройств для съёмки. Кроме фото, камера может записывать ролики практически в темноте.

 В рамках выставки был показан только прототип девайся. Он получил название Sony Fusion. В данный момент это вся информация, которой Sony поделились с журналистами и фанатами. Представители бренда добавили, что новая камера появится в одном из их смартфонов уже в следующем году.


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