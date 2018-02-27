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На MWC 2018 Nubia показала настоящий игровой смартфон

Сегодня, 08:46

В прошедшем году мир увидел один из первых, если не самый первый, игровой смартфон Razer Phone. В текущем же году его шумиху решила повторить китайская малоизвестная компания Nubia. Фирма представила в рамках выставки MWC 2018, которая проходит сейчас в Барселоне, свой фирменный смартфон для игр. Таким образом Nubia решила составить конкуренцию Razer.

Известно, что смартфон от Nubia работает на мощнейшем 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845, имеет 10 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной флеш-памяти, а за графику отвечает ускоритель Adreno 630. Другими словами, в компании решили использовать топовое на данный момент «железо». Сам корпус Nubia сделан в игровом стиле, хотя бы, по мнению дизайнеров. Также конструкция телефона такова, что во время нагрузки он не будет нагреваться.

Ещё стоит отметить экран Nubia. Он конечно же безрамочный, или почти безрамочный, но зато работает с частотой 120 Гц. Существует и система охлаждения, и мощная батарея на 4 или 5 тысяч мАч.

Таким образом Nubia решила составить конкуренцию прошлогоднему Razer Phone, сделав настоящий игровой смартфон. Хотя шумихи вокруг подобных устройств много, но их продажи не высоки. Всё связано с тем, что мобильных киберспортивных дисциплин не существует. В мире смартфонных геймеров имеется не много человек, а телефон – в первую очередь медиа-устройство. Поэтому рядовой пользователь не будет платить за телефон неизвестных или новых на рынке брендов только потому, что у него приставка «игровой» возле слова «смартфон». Да и их цена обычно велика и находится на уровне флагманских аппаратов, не менее мощных, от других брендов.


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