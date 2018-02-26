Apple променяла Microsoft Azure на Google Cloud

Вчера, 20:28

Американская корпорация Apple променяла облачное хранилище Microsoft Azure на Google Cloud Platform. Теперь данные всех пользователей в iCloud будут находиться на серверах Google. Информацию об этом сообщает CNBC, ссылаясь на iOS Security Guide.

Корреспонденты телеканала отмечают, что купертиновцы постоянно публикуют материалы и отчеты о безопасности. В ранних публикациях этих материалов Apple было сказано, что для хранения данных iCloud используются такие сервисы, как Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако свежая версия iOS Security Guide, которая появилась в интернете в январе текущего года, говорит о том, что «яблочная» компания перестала сотрудничать «микромягкими». В данных сказано, что Apple пользуется Google Cloud Platform. Что касается Microsoft Azure, то этот сервис из данного документа полностью исчез.

В iOS Security Guide также не указано, когда купертиновцы впервые воспользовались подобными услугами от Google. В компании Microsoft и в Apple эту ситуацию никак не подтвердили и не прокомментировали, поэтому вполне возможно, что Azure просто теперь используется в других целях.