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Экс-инженер Google создал свой голосовой помощник, который лучше, чем у Google

Вчера, 18:28

Сэм Лиан оставил работу во всемирно известной компании, чтобы развивать собственные идеи. Одной из идей стал новый голосовой помощник.

 Над проектом AISense вела работу 2 года. Совместно с бывшими специалистами Google, Facebook, Yahoo и выпускников Стэнфорда и Кембриджа Сэм смог создать голосовой помощник, который пригодится для длинных переговоров, лекций, приёмом у врача, конференций и других случаев, где много людей долго говорят важную информацию. Однако приложение, получившее имя Otter, всё же отличается от конкурентов.

При помощи Otter можно записать на диктофон речь, а приложение само её затранскрибирует, то есть запишет. При долгой записи в окне «чата» появляются теги наиболее используемых слов, нажав на которые можно перейти к нужной части. Самое важное: приложение различает говорящих и помечает их в тексе. Помощник также можно натренировать на свой голос.

Otter работает не идеально, поскольку вышел 26 февраля, и пока в нём активен только английский язык. Но разработчики уверены, что для полной «адаптации» программе понадобится несколько месяцев.


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