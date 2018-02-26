Lenovo продемонстрировала ноутбуки-трансформеры Yoga 730 и Yoga 530

Вчера, 18:36

На выставке MWC 2018 в Барселоне компания Lenovo вместо новых смартфонов представила ноутбуки моделей Yoga 730 и 530.

Ноутбук был представлен в трех цветах – сером, медном и платиновом, с алюминиевым корпусом. Гаджет может автономно работать до 11 часов, есть возможность быстрой зарядки. В модели 730 поддерживается сканер отпечатков пальцев и перо Active Pen 2. В основе ноутбука заложены процессоры Intel Core. Размер оперативной памяти может составлять от 4 до 16 ГБ. Также, есть емкость SSD с 128 ГБ до 1 Тбайт памяти.

В модели Yoga 530 экран имеет разрешение HD или Full HD, максимальный объем SSD – 512 ГБ. Автономно ноутбук может работать около 10 часов. Гаджет также оснащен алюминиевым корпусом.

Известно, что продажи ноутбуков начнутся в апреле-июле 2018 года. Стоимость Yoga 730 составит примерно от 900 евро до 1000 евро, а Yoga 530 – от 500 евро.