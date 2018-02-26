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В Сеть попали технические характеристики Huawei nova 3

Вчера, 17:37

Недавно в сеть попали подробные технические характеристики смартфона Huawei nova 3. Известно, что телефон будет работать на 8-ядерном процессоре Kirin 659 с 64-битной архитектурой. Всего для пользователя будут доступны три расцветки новинки – это чёрный, синий и золотой.

За производительность кроме процессора Kirin 659 будет отвечать графический ускоритель GPU Mali-T8030 MP2. Работать Huawei nova 3 будет под управлением операционной системы Android Oreo. Но это будет не чистая ОС. Huawei установит на смартфон свою фирменную прошивку EMUI 8.0.

Что касается дисплея nova 3, так он будет иметь размер в 5,93-дюйма с IPS-матрицей. Соотношение сторон будет уже почти традиционное для текущего года, то есть 18:9. Разрешение же экрана составит 2160х1080 пикселей.

Работать всё железо будет от аккумулятора в 3900 мАч. Huawei nova 3 будет обладать GPS-модулем, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth версии 4.2.


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