ZTE покажет в Барселоне безрамочный смартфон Blade V9

Сегодня, 11:44

Компания ZTE анонсировала, что на открывшейся 26 февраля в Барселоне выставке она покажет свой новый безрамочный смартфон Blade V9. Его отличием является исполнение из стекла и бюджетная стоимость.

Заранее сообщено, что устройство будет иметь двойную камеру и поддерживать функцию распознавания своего пользователя по лицу.

В качестве процессора для своего нового устройства разработчики использовали Snapdragon 450. Известно, что можно выбрать модель с «оперативкой» в 2, 3 или 4 Гб. Дополнительная память может быть установлена на 32 и 64 Гб.

Смартфон будет управляться «операционкой» Android 8.0 Oreo. ZTE повысило ёмкость аккумулятора Blade V9 до 3200 мАч.

Анонсированы также цены новых смартфонов от ZTE. Blade V9 будет стоить от 270 евро. Более бюджетная модификация ZTE Blade V9 Vita обойдётся покупателю в базовой вариации лишь в 180 евро.