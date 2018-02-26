VistaNews.ru


Бюджетник Nokia 1 появится в продаже уже в апреле

Сегодня, 11:35

Один из самых бюджетных телефонов на рынке Nokia 1 появится в продажах уже в апреле текущего года. Его цена будет составлять всего 69 евро.

Как известно, Nokia 1 получил дисплей в 4,5 дюйма с разрешением 854 на 480 пикселей. Дизайн у новинки достаточно стильный и современный. Работает новый аппарат на 4-ядерном процессоре MediaTek 6737M. Оперативной памяти всего установлен 1 гигабайт.

Что касается камеры, то задняя основная имеет 5 мегапикселей, а передняя фронтальная – 2 мегапикселя. Работать устройство будет от аккумулятора ёмкостью 2150 мАч. Также смартфон поддерживает 2 SIM-карты и карту microSD. Как известно, Nokia 1 поступит на мировой рынок для продаж уже в апреле текущего года. Доступна новинка будет в двух цветах – красном и синем. Её цена составит всего 69 евро.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.