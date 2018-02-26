Бюджетник Nokia 1 появится в продаже уже в апреле

Сегодня, 11:35

Один из самых бюджетных телефонов на рынке Nokia 1 появится в продажах уже в апреле текущего года. Его цена будет составлять всего 69 евро.

Как известно, Nokia 1 получил дисплей в 4,5 дюйма с разрешением 854 на 480 пикселей. Дизайн у новинки достаточно стильный и современный. Работает новый аппарат на 4-ядерном процессоре MediaTek 6737M. Оперативной памяти всего установлен 1 гигабайт.

Что касается камеры, то задняя основная имеет 5 мегапикселей, а передняя фронтальная – 2 мегапикселя. Работать устройство будет от аккумулятора ёмкостью 2150 мАч. Также смартфон поддерживает 2 SIM-карты и карту microSD. Как известно, Nokia 1 поступит на мировой рынок для продаж уже в апреле текущего года. Доступна новинка будет в двух цветах – красном и синем. Её цена составит всего 69 евро.