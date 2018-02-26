Сразу 17 российских компаний участвуют на выставке MWC-2018

Сегодня, 09:29

Сразу 17 российских компаний участвую в техновыставке MWC-2018, которая в наше время проходит в Барселоне. Как указано в сообщении, для них организуют специальное мероприятие Russian Business Communication Day.

Сегодня, 26 февраля, в Барселоне начинается ежегодная технологическая выставка Mobile World Congress. Она собирает на одной площадке самые крупнейшие и интереснейшие мировые бренды-производители, стартапы, научно-исследовальские институты и создателей приложений вот уже на протяжении более 30 лет. Стоит отметить, что в текущем году не обошлось и без российских компаний.

На MWC-2018 впервые Российский экспортный центр покажет свои разработки и разработки, которые были сделаны под их покровительством. Считается, что всего 17 компаний в рамках коллективной экспозиции покажут свои технологические разработки.

Стоит отметить, что MWC будет располагаться на 8 павильонах с общей площадью больше 100 тысяч квадратных метров. Всего свою продукцию представят 2 200 компаний со всего мира. В рамках запланированной программы выступят в районе 300 ораторов. С национальными стендами будут представлены больше 30 стран мира.