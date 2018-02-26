Компания Microsoft создала VR-трость для плохо видящих людей

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Американская корпорация Microsoft продолжает развивать свою технологию виртуальной реальности. Недавно её инженеры разработали специальную VR-трость для людей, которые плохо видят или же совсем слепые.

Новый девайс помогает больным лучше ориентироваться в пространстве. Сами разработчики отмечают, что VR-трость будет создавать настоящие маршруты в режиме виртуальной реальности, чтобы человек с нарушением зрения смог пройти по определённым маршрутам без всяких проблем.

Известно, что новинка состоит из выпаленного из метала стержня с креплением на поясе, который присоединяется к самой трости, шлема виртуальной реальности HTC Vive и специального трекера. Если трость будет касаться какого-либо предмета, то шлем будет передавать сигнал больному человеку.

Интересно то, что получаемые сигналы смогут меняться, всё зависит только от преграды, которой касается пациент. Новая система также позволит понять слепому, где он находится, то есть это может быть грунт, тротуар, дорога и так далее. Во внимание берётся материал покрытия.

В наше время, как сообщили в Microsoft, появилась проблема симуляции высоких стен, но в будущем инженеры намерены решить это проблему.