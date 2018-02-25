Huawei представила свой первый ноутбук с сенсорным экраном

Вчера, 22:10

Перед самым началом выставки MWC 2018, которая будет проходить в Барселоне, известная компания Huawei представила свой новый, уникальный ноутбук. MateBook X Pro — первый ноутбук, который будет оснащен сенсорным экраном FullView.

Уникальный в своем роде гаджет будет защищен металлическим корпусом с пескоструйным напылением и алмазной насечкой. Вес ноутбука будет не большим, примерно 1,33 кг, а толщина 14,6 мм. Сенсорный ноутбук с экраном 13,9 дюйма разрешением 3K (3000 х 2000 пикселей) будет обладать современным и шустрым оснащением: процессор intel Core i7/i5 восьмого поколения и дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX150, работающей под управлением 2 ГБ видеопамяти.

Аккумулятор имеющий емкость 57,4 Вт•ч обеспечивает ноутбуку работу без подзарядки до 12 часов в режиме просмотра видео с разрешением 1080р, до 14 часов при обычном рабочем режиме использования и до 15 часов при серфинге интернет-страниц.

Цена такого устройства может варьироваться от 1499 евро до 1899 евро, в зависимости от объема твердотельного носителя и процессора.