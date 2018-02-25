В 2018 году беспроводные наушники Apple AirPods получат полноразмерную версию

Вчера, 21:25

Когда американская корпорация Apple отказалась от разъёма для наушников и выпустила беспроводные AirPods, мало кто думал, что таким образом «яблочная» компания задаст тренд на долгие годы. В США AirPods очень популярны, их раскупают с рекордной скоростью. Такая же ситуация и во всём мире. Поэтому Apple решила преступить к разработке полноразмерной версии фирменных беспроводных наушников, которые представят уже, скорее всего, осенью 2018 года.

Информацию о создании новых наушников от Apple сообщает известный аналитик из компании KGI Securities Мин-Чи Коу. Он уверен, что купертиновцы работают над новым устройством с полноразмерным габаритом. Она может стать продолжением ряда Beats Studio, ведь, как добавляет эксперт, корпорация может сделать из него самостоятельный продукт, но с фирменной доработкой.

Пока ещё говорить о характеристиках новых AirPods не приходится, ведь никакой инсайдерской информации ещё не существует. Однако можно сделать предположение, что «яблочная» компания оснастит наушники пылевлагозащитой по стандарту IP68. Кроме этого, новинка может работать с голосовым помощником Siri, что упростит взаимодействие с самим телефоном, а точнее сделает его удобнее.

Также не известно, как полноразмерные AirPods могут выглядеть, ведь Apple раньше ещё ничего похожего не создавала. Возможно, что новинка будет иметь схожий дизайн с фирменной «умной» колонкой.

Считается, что новые наушники будут представлены уже осенью 2018 года вместе с новыми iPhone.