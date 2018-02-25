HMD вернула к жизни телефон-банан Nokia 8110 из «Матрицы»

Вчера, 19:55

Компания HMD Global решила представить к технологической выставке MWC 2018, которая будет проходить в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, переизданную версию культового телефона-банана Nokia 8110. Телефон стал известным благодаря тому, что появился в кинофильме «Матрица».

Стоит отметить, что Nokia 8110 вышла ещё в 1997 году. Тогда дизайнеры решили сделать из него необычный слайдер изогнутой формы. За это пользователи и журналисты прозвали его «бананом».

Новый же Nokia 8110 4G также имеет изогнутую форму слайдера. Однако никакой премиальности и технологичности в нём нет. Новинка – обычный бюджетник за 79 евро. Выполнен он в красочном жёлтом цвете, а также есть версия в обычном чёрном.

Nokia 8110 имеет 2,4-дюймовый дисплей с QVGA разрешением. Камера имеет 2 мегапикселя и расположена на задней панели. Работает устройство на процессоре Qualcomm 205 Mobile Platform. ОЗУ всего лишь 512 мегабайт, а постоянной флеш-памяти – 4 Гб. Производитель заявляет, что Nokia 8110 может работать до 25 дней в режиме автономности.

Из приложений на новинке имеется Facebook, Twitter, Google Maps и Google Assistant. Работает девайс на платформе Smart Feature OS. То есть доступа к Play Market не будет.