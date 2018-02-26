Xiaomi Mi MIX 2s не представят на MWC 2018

Сегодня, 03:45

Сегодня в Барселоне дан старт MWC 2018 – выставке на которой ведущие мировые бренды по созданию мобильных технологий представят свои новые гаджеты. Однако, публика не дождется презентации Xiaomi Mi MIX 2S.

Ранее предполагалось, что именно эта модель будет представлена китайским производителем в Барселоне, однако, как заверил глава корпорации Лэй Цзюнь, смартфон будет представлен на «суд публики» только в конце марта.

Многие поклонники китайской компании Xiaomi ожидали, что их любимый производитель наконец-то представит миру свой новый флагман, но придется еще подождать.

По неофициальным данным, новый смартфон от китайского гиганта будет иметь корпус из цельной керамики, его снастят 8 гигабайтами оперативной памяти, полноэкранным дизайном, встроенный дисплей и сканер отпечатка пальца, а также камеру в 12 мегапикселей.

Если все слухи о новой модели Xiaomi подтвердятся, то 27 марта мир ждет презентация потрясающего, новейшего флагмана от китайской мега-корпорации.