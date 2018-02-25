LineageOS на базе Android 8.1 Oreo готовит несколько сюрпризов

Вчера, 18:30

Набирающая популярность во всём мире операционная система LineageOS готовится к выходу на базе Android 8.1 Oreo. Разработчики рассказали, какие сюрпризы приготовили пользователям.

Операционная система LineageOS за год прошла путь от нескольких сотен до 2 миллионов пользователей. Вероятно, число поклонников этой операционной системы в ближайшее время увеличится, так как команда разработчиков заявила, что версия системы на базе Android 8.1 Oreo уже готова, и после решения некоторых юридических вопросов станет доступна юзерам по всему миру. Под юридическими вопросами они, скорее всего, имеют ввиду подписание ими гарантии, что LineageOS будет работать на всех базовых устройствах, а какие-либо значительные уязвимости в системе отсутствуют.

По словам разработчиков, LineageOS получит все достижения Android 8.1 Oreo. Пользователей ждёт функция «картинка в картинке» (позволяет просматривать видео в отдельном окне на экране телефона), более совершенные настройки конфиденциальности, а также «умное» выделение и обновлённые уведомления. Поклонников развивающейся операционной системы должна также обрадовать новость, что разработчики планируют выпустить в поддержку LineageOS смартфон или планшет.